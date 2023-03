Meteo Campania, dopo la pioggia sole e caldo nel weekend: le previsioni

Quello attuale si conferma un periodo molto variabile come è tipico della stagione nel mese di marzo: ecco le previsioni meteo Campania per il fine settimana.

Meteo Campania | Periodo movimentato, come spesso accade a marzo. Nelle prossime ore il maltempo colpirà almeno mezza Italia con pioggia e vento, poi domani troveremo il sole primaverile quasi ovunque con picchi di 23-24°C al Nord-Ovest ed in Sicilia.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l`arrivo di una perturbazione da Nord-Ovest: si tratta di una blanda saccatura collegata al gelo artico scozzese degli ultimi giorni. Sull`Italia arriveranno solo le piogge di questo fronte instabile, mentre il freddo resterà in prevalenza oltralpe. La neve, infatti, è attesa abbondante tra Francia e Svizzera e solo marginalmente sulle nostre Alpi di Confine: solo in Valle d`Aosta potremo trovare accumuli significativi fino a 40-50 cm, specie nella zona del Monte Bianco.

Nelle prossime ore il fronte attraverserà tutta la penisola portando i fenomeni più intensi tra Lazio, Campania e Calabria: al Nord sono previsti isolati piovaschi in mattinata poi il tempo tornerà asciutto ovunque. Le temperature massime saliranno al Nord, mentre scenderanno temporaneamente al Centro-Sud.

Sabato 11 marzo sarà infatti una giornata primaverile da Nord a Sud, con valori termici miti anche di notte e soprattutto di giorno con massime tipiche di fine aprile, con 23-24°C anche al Nord. Il tempo, rispettando il proverbio `Marzo pazzerello esci col sole ma porta l`ombrello`, diventerà di nuovo ombroso ed instabile dalla sera con qualche pioggia verso il Medio Adriatico. Solo sulla Calabria tirrenica è probabile che questo Sabato 11 marzo non sia molto soleggiato, anzi con nubi e qualche piovasco.

Domenica 12 marzo vedrà ombrelli aperti al Sud e su parte delle regioni centrali, ma l`apertura degli ombrelli sarà in generale di breve durata: si prevedono infatti locali e fugaci acquazzoni in spostamento dal Basso Adriatico verso Calabria e Sicilia e in attivazione temporanea anche verso il Lazio.

In sintesi, un periodo molto variabile come è tipico della stagione che stiamo vivendo, quando le zone polari iniziano ad uscire dalla lunga notte invernale e le aree tropicali iniziano a scaldare il loro motore con il ruggito caldo nordafricano pre-estivo.

Siamo a metà strada tra il gelo rigido pungente, che obbliga a guanti e cappelli di lana, e il caldo afoso insopportabile della nuova estate italiana, che sempre più spesso, a causa dei cambiamenti climatici, `regala` purtroppo ondate di calore anomale con 35 gradi già a maggio. Godiamoci dunque questa metà strada meteorologica, marzo forse sta diventando il miglior mese del clima italiano.