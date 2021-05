Meteo Campania, la settimana inizia con un anticipo d’estate

Meteo Campania: l’anticiclone africano garantirà un tempo stabile e caldo che, a partire da oggi, farà salire in maniera netta le temperature.

Con l’inizio della prossima settimana il nostro Paese si troverà ancora una volta, come è spesso capitato in questa bizzarra primavera, divisa in due. Da una parte troveremo l’anticiclone africano a garantire un tempo stabile e caldo, dall’altra il flusso instabile nordatlantico, che darà vita a forti piogge e temporali.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo una domenica in gran parte soleggiata, lunedì 24 maggio una perturbazione atlantica impatterà sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge diffuse e qualche temporale. Sul resto d’Italia ci penserà l’anticiclone africano a portare il bel tempo e soprattutto un clima decisamente estivo: Roma toccherà i 30°C, Foggia li supererà abbondantemente come molte altre città del Sud, soprattutto siciliane, ma anche a Napoli.

La perturbazione poi sfilerà rapidamente verso il Triveneto nella giornata di martedì. In seguito l’alta pressione continuerà a proteggere le regioni centro-meridionali seppure in un clima meno caldo rispetto a lunedì, il Nord invece sarà raggiunto da un po’ instabilità che farà piovere soprattutto sui rilievi.

Meteo Campania, il dettaglio

Lunedì 24: Al nord: precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità e con occasionali temporali. Al centro: piogge sulla Toscana. Al Sud: giornata stabile e soleggiata dala Campania alla Sicilia.