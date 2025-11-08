Secondo le ultime previsioni meteo Campania, la regione sarà tra le più colpite dal peggioramento in arrivo: rischio nubifragi e venti forti tra sabato e domenica, poi piogge anche nel resto d’Italia.

Fine settimana all’insegna del maltempo in Campania e su buona parte del Centro-Sud.

Secondo quanto riportato da meteo.it, due diverse perturbazioni atlantiche – molto ravvicinate tra loro – influenzeranno il meteo del weekend portando piogge e temporali localmente intensi nelle regioni meridionali e nelle Isole maggiori.

La prima perturbazione, che ha raggiunto l’Italia nelle scorse ore, farà sentire i suoi ultimi effetti nella mattinata di sabato, ma sarà immediatamente seguita da un secondo fronte perturbato destinato a colpire dapprima la Sardegna e poi la Campania, la Sicilia e il resto del Sud.

Proprio tra la serata di sabato e la giornata di domenica sono attesi fenomeni anche di forte intensità, con possibili nubifragi e raffiche di vento, in particolare lungo la fascia costiera campana.

Sabato 8 novembre

Nelle prime ore del giorno resisteranno residue piogge tra Molise e Sud peninsulare, mentre in Campania il cielo sarà inizialmente variabile, in attesa del peggioramento.

Dal pomeriggio le precipitazioni si faranno più diffuse e consistenti, a partire da Napoli, Salerno e dall’area vesuviana, per poi estendersi nel corso della notte alla Basilicata e alla Puglia.

Temperature stazionarie o in lieve calo, venti moderati da Sud-Ovest e mari mossi.

Domenica 9 novembre

La seconda perturbazione investirà gran parte del Paese, con piogge sparse e temporali al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

La Campania rimarrà ancora esposta a rovesci e locali nubifragi, specie sul litorale e nell’entroterra salernitano, mentre al Nord e sul medio Tirreno tornerà il sole, salvo nebbie mattutine sulla Pianura Padana.

I venti soffieranno forti a rotazione ciclonica, con mari molto mossi sui settori occidentali e meridionali.

Nel frattempo, le aree settentrionali – pur rimanendo ai margini del maltempo – dovranno fare i conti con nebbie e nubi basse, oltre che con un peggioramento della qualità dell’aria a causa dello smog e degli inquinanti accumulati nei bassi strati atmosferici.

Il quadro complessivo conferma quindi un weekend instabile e dai forti contrasti: piogge abbondanti e venti tesi al Sud, alta pressione e nebbie persistenti al Nord.