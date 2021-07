Meteo Campania: nel weekend torna il caldo africano

Previsioni meteo Campania: si avvicina un weekend in cui tornerà l’anticiclone africano con temperature molto alte.

Le previsioni meteo Campania preannunciano un weekend con gran caldo. Dopo la tregua dei giorni scorsi, l’anticiclone africano sta tornando rapidamente al Sud, con temperature di nuovo molto alte.

L’alta pressione africana durerà fino al weekend, con temperature destinate a salire di parecchi gradi sopra la media del periodo.

Secondo “3bneteo”, sabato 24 luglio un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto, sull’Appennino settentrionale e sull’appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4700 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Anche domenica 25 luglio lo stesso campo di alte pressioni abbraccerà la Campania garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali e pianure meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli meridionali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Mare poco mosso.