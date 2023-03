Meteo Campania, con la nuova settimana tornano le piogge

Dopo un miglioramento del tempo nel weekend, secondo le ultime previsioni meteo Campania, c’è il rischio di un cosiddetto colpo di coda dell’inverno che ormai, sulla carta, è agli sgoccioli.

Meteo Campania | A marzo il tempo è spesso molto variabile e da una tempesta si torna velocemente al cielo sereno. In sintesi questo weekend si conferma a tratti variabile, ma in miglioramento rispetto al venerdì tempestoso. E dopo un lunedì di transizione, martedì arriva un ciclone. E dopo? Primavera. Dalla metà di marzo sembra, infatti, che l’alta pressione voglia impadronirsi di tutta l’Italia con tempo soleggiato e mite.

Interessante notare, come riporta il sito ilmeteo.it, l’evoluzione della nuova settimana che partirà con un timido campo di alta pressione, disturbato però subito, in modo profondo, da un ciclone nella giornata di martedì 14 marzo: il maltempo potrebbe colpire anche il Nord con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri.

Purtroppo, come spesso accade ormai dal dicembre 2021, anche questa volta il Nord-ovest potrebbe essere saltato da questo ciclone e veder aggravata la propria siccità estrema.

Previsioni per domenica 12 marzo – Al Nord: soleggiato. Al Centro: in prevalenza soleggiato salvo piovaschi al mattino tra adriatiche e Basso Lazio. Al Sud: più instabile, specie in Calabria.

Lunedì 13 marzo – Al Nord: soleggiato poi peggiora. Al Centro: soleggiato poi peggiora dalla sera. Al Sud: soleggiato e mite.

Tendenza: martedì piogge diffuse anche al Sud e in Campania, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e temporali verso il Centro-Sud; in seguito rimonta dell’Alta Pressione e clima primaverile.