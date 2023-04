Meteo Campania, breve tregua poi tornano le piogge

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, questi giorni saranno caratterizzati da temperature alte e bel tempo, ma dalla seconda parte della settimana cambia tutto.

Meteo Campania | Breve tregua poi il maltempo tornerà con piogge e temporali già da giovedì prossimo con un calo delle temperature atteso nel fine settimane Un piccolo promontorio anticiclonico si estende verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo generalmente più asciutte in Italia. Le correnti più umide in quota saranno però causa di nuvolosità irregolare in transito, specie al Centro-Nord. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che indicano l’arrivo di aria più fredda entro il week end con calo termico e tempo piuttosto instabile.

Dalla giornata di giovedì prossimo tempo in peggioramento a causa dell’arrivo di una vasta saccatura atlantica. Piogge e temporali a partire dalle regioni del nord dove avremo anche un calo della quota neve sulle Alpi con accumuli localmente anche abbondanti. Entro venerdì maltempo in arrivo anche al Centro-Sud con neve anche sull’Appennino fino a quote medie

Previsioni meteo per oggi

Al nord: al mattino nuvolosità compatta a tratti irregolare su settori Alpini e Prealpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli ancora coperti.

Al centro: Al mattino nuvolosità in progressivo aumento a partire da Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità a tratti compatta.

Al sud e sulle isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa, con nuvolosità irregolare su Molise, Campania e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli a tratti coperti. Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in calo altrove; massime in generale rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi orientali con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo al Nord-Ovest con neve sui rilievi a quote alte. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto sulla Romagna.

Al centro: Al mattino tempo stabile con cieli velati, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana con possibili pioviggini. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte.

Al sud e sulle isole: Al mattino tempo stabile con velature in transito, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia.