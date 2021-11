“Napoli terzo mondo”, Mertens: non so come farò quando tornerò in Belgio

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, va in difesa della città dopo il duro attacco di “Le Figaro”, che ha definito il capoluogo campano come “terzo mondo d’Europa”.

“Scudetto? Stiamo facendo bene, si può sempre sognare. Quest’anno abbiamo comprato qualche giocatore che ha alzato il livello. In alcune partite serve anche fortuna, speriamo di poter festeggiare”, è ottimista Dries Mertens, intervenuto alla presentazione del libro di Valter De Maggio. L’attaccante belga è da poco tornato a disposizione di Spalletti ed è pronto a dare il suo contributo.

Mertens ha anche parlato di Maradona: “Napoli è una città conosciuta in tutto il mondo, Maradona è sempre vivo. E’ molto dura, è passato quasi un anno, noi ne parliamo sempre. Ma Diego è sempre vivo e sta con noi”.

Come sempre vivo sarà l’amore che l’attaccante belga ha per una città che lo ha stregato e che un giornale francese ha definito ‘terzo mondo d’Europa’. “Posso solo dire che quando mi sveglio e vedo il mare mi chiedo come farò a tornare in Belgio, spero che quel giorno arrivi il più tardi possibile”, chiude la vicenda Mertens.