Mercatini di Natale 2021 in Campania: ecco i più famosi e le date

Mercatini di Natale 2021 in Campania: da Limatola ad Apice ecco i principali con le varie date.

Con la speranza di una ricorrenza completamente diversa da quella del 2020, il Natale si avvicina sempre di più. Dirigendoci verso un graduale ritorno alla normalità, in Campania la magia di questo periodo si troverà anche nei mercatini di Natale.

Ecco un elenco dei principali mercatini (senza dimenticare la magia di eventi come la fiera natalizia di San Gregorio Armeno a Napoli e le Luci d’artista a Salerno).

Mercatini di Natale al Castello di Limatola (dal 12 novembre al 12 dicembre)

Il mercatino di Natale al Castello di Limatola (Benevento) è l’evento natalizio più famoso del Centro-Sud Italia (e giudicato come uno dei tre migliori d’Europa) ambientato in uno scenario unico al mondo: Un “Natale vintage” sarà lo slogan claim della XII Edizione di “Cadeaux al Castello”.

Nel piccolo borgo sannita, i mercatini di Natale partiranno venerdì 12 novembre (apertura nei weekend 12.00-14.00 e 19.00-21.00 e poi dal 26 tutti i giorni) fino al 12 dicembre con tante novità e punti di interesse dedicati a grandi e piccini. Nel Cottage c’è un gran fermento: elfi che gironzolano per sistemare lo “Store delle Meraviglie”, carillon che si alternano con allegre melodie, l’albero che nasconde un Elfo curioso, altalene che dondolano all’impazzata perché zeppe di regali, una vecchia culla pendente con tante principessine di pezza, calendari dell’Avvento che scandiscono il tempo prima del grande giorno

Uno scenografo d’eccezione stupirà con Mastroalbero, l’Albero parlante del Giardino degli aranci, con una “Biblioteca sospesa nel tempo”, con un gigantesco “Album dei ricordi”, con la “Grande casa delle bambole”, piena di emozionanti bambole di stoffa e tanto altro ancora. Info sull’acquisto dei biglietti

Mercatini di Natale ad Apice (dal 27 novembre al 19 dicembre)

Altro appuntamento tradizionale è quello nel centro storico di Apice (Benevento), L’incantevole Borgo fantasma di Apice Vecchia, scenario unico, suggestivo e senza tempo, ospiterà nei seguenti weekend: 27-28 novembre, 4-5-8-11-12 e 18-19 dicembre, Natale al Castello, evento natalizio giunto alla sua terza edizione e che si preannuncia ricco di novità. Babbo Natale ci aspetta con i suoi elfi nella sua incantevole dimora posta in cima alla maestosa torre. Il Castello dell’Ettore ospiterà al suo interno stand con prodotti artigianali e gastronomici.

Spettacoli, musica, “Betlemme in corte” (scene di vita quotidiana nell’antica Betlemme), e Alice nel paese delle meraviglie insieme ai vari personaggi della fiaba, con una spettacolare scenografia faranno la gioia di tutti i bambini. Il costo dei ticket è di 5 euro (ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni).

Mercatini di Natale a Castellabate (dal 3 al 12 dicembre)

Nel centro storico di Castellabate, cittadina sulla costiera cilentana, non mancano appuntamenti con il Natale tra degustazioni e artigianato di qualità. Il Borgo Antico di Castellabate, la piazza 10 Ottobre e le stradine adiacenti si trasformano in un ambiente natalizio con stand per la degustazione di dolci, prodotti tipici natalizi cilentani, regali artigianali a tema natalizio in un’atmosfera fatta di luci e melodie della tradizione popolare.

La nona edizione dei Mercatini di Natale di Castellabate si terrà dal 3 al 12 dicembre, con apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle 22.00.

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa (dal 27 novembre al 30 dicembre)

Il mercatino di Natale al Museo di Pietrarsa si svolgerà dal 27 novembre al 30 dicembre. Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà nel bel mezzo dei treni storici.