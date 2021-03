“Men in Black: International” su Sky Max. I film in tv venerdì 19 marzo

Men in Black: International (stilizzato come MIB: International in materiale promozionale) è un film d’azione-fantascienza statunitense del 2019 diretto da F. Gary Gray e scritto da Art Marcum e Matt Holloway. È uno spin-off della serie di film Men in Black, ed è liberamente ispirato ai fumetti Marvel con lo stesso nome di Lowell Cunningham. Emma Thompson riprende il suo ruolo dal terzo film, mentre Tim Blaney torna a dare la voce a Frank il carlino dai primi due film.

Men in Black: International è stato distribuito negli Stati Uniti il 14 giugno 2019 dalla Sony Pictures Releasing, con il marchio Columbia Pictures. Il film ha incassato oltre 235 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto recensioni generalmente sfavorevoli da parte della critica, che ha criticato “l’azione poco brillante e la trama dimenticabile”, anche se la chimica tra Hemsworth e la Thompson è stata elogiata.

Quando i Men in Black la aiutano a fuggine da una creatura aliena, Molly è soltanto una bambina e da quel giorno non solo custodisce il segreto dell’esistenza degli alieni, ma desidera anche di diventare un agente segreto in tailleur e cravatta neri. Una volta cresciuta, riesce a scovare il quartier generale dei Men in Black e a convincere l’Agente O a prenderla in prova. L’Agente M bene presto proverà di essere all’altezza della situazione e affiancare l’Agente H, indisciplinato e sbruffone in missione..