Melito, scooter fugge all’alt e resta incastrato in un muro: a bordo 21enne incinta

Mentre il guidatore si è dato alla fuga a piedi per le strade di Melito, la giovane, una 21enne al sesto mese di gravidanza, è stata soccorsa dai carabinieri.

Manca poco alle 2 e i Carabinieri – durante un posto di controllo a via Roma direzione Scampia – notano uno scooter con a bordo una coppia di ragazzi e decidono di fermarli. Il ragazzo alla guida, con dietro una ragazza, non si ferma all’alt. Nasce così l’inseguimento che dura 4 chilometri e termina solo a Melito di Napoli quando – in via madonnelle – lo scooter rimane incastrato tra un muro di cinta ed un paletto di ferro.

I centauri cadono e il ragazzo fugge mentre la passeggera – una 21enne del centro storico al 6° mese di gravidanza – viene soccorsa. Mentre la giovane viene portata all’ospedale dal personale del 118 allertato dai militari, continuano le ricerche del ragazzo che terminano poco dopo.

I Carabinieri lo hanno trovato mentre era nascosto tra alcune auto in sosta. Sul giovane pendeva una misura cautelare a causa delle violazioni commesse in una comunità dove era sottoposto per rapina aggravata.