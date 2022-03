Melissa Satta a Studio Mattina: “Da ragazza non ero fra le più belle”

Melissa Satta ospite a Studio Mattina di Canale 9: “Oggi, dopo anni complessi, ho trovato finalmente una grande serenità personale”.

“Da ragazza non ero tra le più belle. Ero altissima e magrissima. Filiforme, in confronto alle altre ragazzine che, invece, erano più prosperosa e più femminili”, lo ha rivelato al programma Studio Mattina di Canale 9 la showgirl e conduttrice televisiva Melissa Satta.

“Mi prendevano anche un po’ in giro. Anche io stessa mi sentivo diversa, non davo di conseguenza importanza al MIO aspetto. Avevo sviluppato passioni più ludiche, più maschili e, infatti, giocavo a calcio, usavo vestiti larghi e comodi. Poi a 16 anni sono sbocciata e solo da quel momento sono diventata più sicura di me, e ho iniziato ad interessarmi alla moda, ai trucchi, alle cose da femminuccia“.

Poi, ha aggiunto: “Oggi, dopo anni complessi, ho trovato finalmente una grande serenità personale, che mi sta giovando in tutti i campi grazie alla maturità e all’accettazione del cambiamento e dei cambiamenti che è necessaria per migliorarsi e continuare a costruire’.