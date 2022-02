Maturità 2022, ritorno alla normalità: ci saranno anche le 2 prove scritte

Maturità 2022: dopo due anni caratterizzati solo dall’orale tornano anche la prova scritta di italiano e la seconda prova d’indirizzo.

Dopo due anni, il 2020 e il 2021, caratterizzati da una sola prova orale per motivi legati al Covid 19, la Maturità 2022 torna alla normalità, visto che il Ministero dell’Istruzione ha previsto anche l’effettuazione delle due prove scritte, ovvero quella di Italiano e quella d’indirizzo.

Un segnale di normalità dopo tanta sofferenza nei due anni passati, quando l’esame era stato ridotto alla sola prova orale.

L’appuntamento con la prima prova è per la mattina di mercoledì 22 giugno. Come da tradizione, la prima prova scritta d’italiano sarà uguale per tutti gli indirizzi. Essa sarà formata da sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il giorno successivo, giovedì 23 giugno, si passerà alla seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi e che sarà predisposta dalla singola commissione d’esame (composta da sei commissari interni e un presidente esterno).

Infine, unico punto di contatto con il 2020 e il 2021, l’orale, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione. Nel corso del colloquio, il candidato dovrà poi dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica, analizzando poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.