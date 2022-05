Paura per Massimo Ranieri: cade dal palco e viene ricoverato per un trauma cranico

Massimo Ranieri è stato ricoverato al Cardarelli dopo essere caduto dal palco nel corso del suo spettacolo al Teatro Diana.

Massimo Ranieri è rimasto in ospedale, ricoverato al Cardarelli, per approfondimenti clinici. Dopo la caduta avvenuta al teatro Diana di Napoli nel corso di un suo spettacolo, l’artista è stato sottoposto a una Tac che non ha evidenziato particolari problemi.

Da quanto si apprende, Ranieri ha riportato un trauma cranico e contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Ha alcune ferite da suturare.