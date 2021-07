Massimo Masiello protagonista di una nuova serata da I Cavalieri della Tavola Balorda

L’attore Massimo Masiello, sabato 31 luglio alle ore 19.30, sarà il protagonista di una nuova serata firmata da “I Cavalieri della Tavola Balorda”.

Sarà l’applaudito cantante e attore Massimo Masiello, sabato 31 luglio alle ore 19.30, il protagonista di una nuova serata firmata da “I Cavalieri della Tavola Balorda”.

Tornando a dispetto del Covid e delle conseguenti restrizioni sanitarie, nel ricercato sodalizio culturale ed enogastronomico di Quarto presieduto da Rosaria Vaccaro, il noto artista presenterà con il titolo “Voce antica” un concerto diviso tra le più belle canzoni napoletane e internazionali di ieri e di oggi.

Nuovo appuntamento quindi con l’apprezzato cantattore napoletano e i frequentatori del salotto di casa Vaccaro, per emozionarsi con brani senza tempo e con le specialità culinarie studiate dalla padrona di casa e Lady chef Rosaria.

A Quarto, il raffinato chansonnier ed attore regalerà ai presenti dei momenti di incanto canoro dando vita a una festa di musica perfettamente in bilico tra il passato e la modernità.

Dimostrando la sua autentica forza di sostenitrice della cultura musicale, letteraria, teatrale e gastronomica della nostra terra, dal canto suo, la presidente Rosaria Vaccaro, con questa nuova serata in equilibrio tra la canzone e i piaceri per il palato, conferma il personale impegno per una Napoli fatta ancora di arte e spettacolarità.

Info e prenotazioni al 3478075002