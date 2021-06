Premio Best Practices per l’innovazione, Mario Casillo: “Recovery Fund opportunità che non possiamo perdere”

Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania, in occasione dell’iniziativa organizzata alla Stazione Marittima di Salerno.

“Coniugare innovazione e beni culturali si può e dobbiamo farlo. Abbiamo all’orizzonte una grande opportunità legata al Recovery Fund che non possiamo perdere: migliorare la fruibilità del nostro patrimonio storico-artistico e i servizi che insistono intorno ad esso è fondamentale per attrarre turisti. L’innovazione tecnologica in campo turistico può assolvere una duplice funzione promozionale e di tutela”. Così Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania, in occasione del Premio Best Practices per l’innovazione, giunto alla XV edizione e nato su proposta del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno.

L’iniziativa, che si sta svolgendo in questi giorni, in presenza, alla Stazione Marittima di Salerno, è organizzata da Confindustria Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio.