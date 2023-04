Fissata la data per apertura Starbucks a La Reggia Outlet di Marcianise: ecco quando

E’ stata ufficializzata la data del taglio del nastro del primo Starbucks in Campania negli spazi de La Reggia Designer Outlet McArthurGlen, a Marcianise.

E’ tutto pronto per l’apertura del primo Starbucks in Campania negli spazi de La Reggia Designer Outlet McArthurGlen, a Marcianise, in provincia di Caserta. Il taglio del nastro è stato fissato per venerdì 14 Aprile, ma il giorno prima, giovedì 13 aprile, alle ore 11, Starbucks, insieme a Percassi, partner licenziatario unico del brand in Italia, ha organizzato una preview dedicata alla stampa.

La storia di Starbucks

Starbucks è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28 720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12 000 negli Stati Uniti

I punti vendita di Starbucks vendono esclusivamente la propria marca di caffè (macinato o in grani), tè, bevande, pasticcini, utensili e macchine da caffè, ma l’obiettivo principale dell’azienda è quello di “fornire un’esperienza al consumatore”, vale a dire offrire ai propri clienti un servizio unico che non troverà nei caffè di un’altra marca.

Starbucks in Italia

Nonostante la grande diffusione mondiale, la catena non ha avuto punti vendita in Italia fino al 2018. Il primo Starbucks fu inaugurato tra il 6 e il 7 settembre 2018 presso palazzo Broggi a Milano; fecero seguito ulteriori aperture anche in altre città giungendo, al dicembre 2022, a ventidue punti vendita complessivi in Italia, mentre a febbraio 2023 si sono ridotti a sedici.