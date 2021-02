Marano, sequestrati 85 chili di droga: 2 arresti – I NOMI

Maxi blitz antidroga a Marano dei carabinieri, che hanno sequestrato oltre 85 chili di sostanze stupefacenti e sequestrato anche armi e munizioni.

Operazione antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che in mattinata hanno eseguito a Marano due arresti e sequestrato oltre 85 chili di sostanze stupefacenti. Finisce in manette il 25ene Emanuele Pisa, di Quarto Flegreo, accusato, oltre che di detenzione di droga a fini di spaccio, anche di detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso di una perquisizione avvenuta in un box auto riconducibile a Pisa, i militari hanno rinvenuto 11 chili di hashish, 1 di cocaina, 1 di marijuana, una pistola Beretta con ampio equipaggiamento di proiettili e anche alcune uniformi della polizia di stato complete di mostrine.

Il 25enne e’ stato condotto al carcere di Poggioreale, cosi’ come il 31enne Raffaele De Sica, accusato anch’egli di detenzione e spaccio di droga: nello specifico, divisi in due box auto, uno a Marano l’altro a Varcaturo, gli inquirenti hanno rinvenuto nel complesso 59 chili di hashish e 13 di cocaina. Nell’esercizio della sua attivita’, De Sica avrebbe utilizzato pure una vettura, ora sequestrata, modificata attraverso la creazione di un doppiofondo che sarebbe servito appositamente per occultare lo stupefacente.