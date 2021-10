Maltempo a Napoli: tratta limitata della Linea 1 della metropolitana

Maltempo a Napoli e provincia: gravi disagi per gli utenti della Linea 1 della metropolitana (con tratta limitata Piscinola-Dante). Stop alla funivia del Faito.

La pioggia di queste ore (con allerta meteo gialla fino alle 6 di domani, mercoledì 6 ottobre) sta portando numerosi disagi ai cittadini di Napoli e provincia costretti a spostarsi con i mezzi pubblici.

Conseguenza del maltempo e di problemi tecnici è ad esempio, come reso noto da Anm, la limitazione da Piscinola-Dante della tratta della Linea 1 della metropolitana: i disagi durano dalle ore 10.20. Fermi anche diversi bus in prossimità delle strade più colpite dalla pioggia, mentre il traffico è andato rapidamente in tilt.

Riguardo i trasporti pubblici, la situazione non va certamente meglio sul fronte Eav. La stazione della Circumvesuviana di Scafati risulta allagata, con conseguente soppressione di alcuni treni.

Inoltre, come reso noto dalla stessa Eav, il servizio Funivia del Faito è sospeso per avverse condizioni atmosferiche fino a nuovo avviso.