Maltempo a Napoli, strade allagate e binari sommersi: stop ai tram

Maltempo a Napoli: la pioggia abbattutasi sulla città partenopea ha creato forti disagi alle linee 1 e 4 del tram (rimaste ferme per gran parte della mattinata).

La allerta meteo gialla in Campania ha provocato numerosi disagi nella città di Napoli, fortemente colpita dalla pioggia per tutta la mattinata di oggi, lunedì 22 novembre.

In particolare, gravi disagi sono stati riscontrati dagli utenti delle linee 1 e 4 del tram (che collegano rispettivamente piazza Garibaldi a Poggioreale e via Marina a corso San Giovanni).

Lo stop di tali linee, come reso noto da Anm, è durato fino alle 11.50 e le 11.10 perché la strada, pur essendo stata recentemente oggetto di rifacimenti, si è allagata.

Come riporta “Fanpage”, i binari del tram di Corso San Giovanni a Teduccio, poco prima del ponte di Vigliena, sono stati completamente sommersi dall’acqua e i mezzi non riuscivano ad uscire dal deposito. Senza dimenticare i disagi al traffico cittadino, in particolare a via Acton, dove ancora pesa la chiusura della Galleria Vittoria.

Per tutta la durata dell’allerta meteo (prorogata fino alle 23.59 di domani, martedì 23 novembre), i parchi cittadini resteranno chiusi, secondo quanto deciso ieri dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.