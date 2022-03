Make Art Not War: un evento per la pace in Ucraina al museo CAM di Casoria

Museo CAM di Casoria: nella serata di venerdì 11 marzo si terrà l’iniziativa per la pace in Ucraina “Make Art Not War” con il sostegno di Enti, artisti e musicisti uniti nel chiedere la fine dei bombardamenti. Il ricavato delle opere in mostra andrà alla comunità ucraina di Napoli.

Venerdì 11 marzo – a partire dalle ore 20.00 (ingresso 5 euro con consumazione) – il Museo CAM di Casoria lancia l’iniziativa per la pace in Ucraina “Make Art Not War” con il sostegno di Enti, artisti e musicisti uniti nel chiedere la fine dei bombardamenti.

Sono previste performance musicali e visive a sostegno di una mostra con circa 70 artisti che in queste ore stanno inviando, proveniente da ogni zona dell’Ucraina, le immagini delle loro opere.

Il ricavato della vendita delle opere in mostra sarà donato alla Comunità Ucraina di Napoli per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’intento dell’evento è esprimere la netta posizione del CAM, degli artisti visivi, dei musicisti ed in generale di tutti gli operatori delle arti e della cultura, di vicinanza a tutti coloro che soffrono a causa della guerra.

Si esibiranno Roberto Colella & Vincenzo Capasso (LA MASCHERA), Tommaso Primo, Lino Vairetti/Osanna, Kalìka, Valerio Bruner, Galatan Grigori, Annibale, CAM quartet, Alessandro Granato. Luk, Valeria de Stefano e Andrea Tartaglia. L’evento ha il Patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania e della Città di Casoria.