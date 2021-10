Lutto nel mondo della tv, è morto Rossano Rubicondi: addio all’ex marito di Ivana Trump

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni a causa di un melanoma: la triste notizia è stata data sui social da Simona Ventura (sua amica ed ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi”, il programma che lo fece conoscere al grande pubblico).

Lutto nel mondo della tv italiana per la morte a 49 anni di Rossano Rubicondi, attore e modello romano, noto per la sua partecipazione a molti programmi televisivi e, soprattutto, per essere stato il quarto marito di Ivana Trump. La triste notizia è stata sui social dall’amica Simona Ventura, con la quale Rubicondi ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi, il programma che lo fece conoscere al grande pubblico nel 2008: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Ancora sconosciute le cause della morte, anche se è arrivata una prima ipotesi da parte del direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi, che nel ricordarlo ha scritto: “Sono sconvolto e addolorato – si legge sul sito del settimanale – Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma”.

Dopo l’Isola, assieme a Federica Panicucci, Rubicondi conduce la trasmissione televisiva Cupido e recita nel film Natale a Beverly Hills, per poi tornare al reality da lui tanto amato, prima nel 2010 come inviato e poi di nuovo come concorrente nel 2012. Nel 2018 partecipa anche a Ballando con le stelle come ballerino per una notte, insieme proprio a sua moglie, Ivana Trump.