Cronaca di Napoli: 16enne accoltellato nel corso di una rissa tra ragazzini sul Lungomare. Assalita un’ambulanza fermatasi sul posto per i soccorsi. Schiavo (presidente Confesercenti): “Assenza di controlli”.

Momenti di paura ieri, martedì 16 febbraio, sul Lungomare di via Partenope a Napoli, dove un 16enne è rimasto ferito ad una mano con un’arma da taglio nel corso di una rissa tra ragazzini.

La notizia della rissa (avvenuta in pieno giorno, quando numerose persone passeggiavano sul Lungomare) è stata diffusa da Confesercenti, che parla di gravi danni per l’economia e riferisce anche di un’aggressione ad un automezzo del 118 fermatosi per prestare soccorso.

“La lite ha svuotato i ristoranti, ho chiesto al prefetto e al questore un incontro urgente sulla sicurezza. I controlli sono assenti”, dice Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti.

Lo stesso Schiavo, Antonio Viola Roberto Biscardi (presidente e vicepresidente di Fiepet) sottolineano inoltre che “questi delinquenti erano sprovvisti delle mascherine. Gli esercizi pubblici del lungomare non possono subire ulteriori danni oltre quelli che li hanno già messi in ginocchio, per cui richiediamo ancora maggiore vigilanza e presenza”.