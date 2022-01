L’onomastico di Ciro Giorgio con una serata tra amici, teatro e canzoni

Ciro Giorgio, noto personaggio dello spettacolo, ha pensato alla sua maniera a un travolgente momento di arte, musica e divertimento.

Nella tradizionale e festosa ricorrenza del suo onomastico, approfittando delle celebrazioni dedicate a San Ciro, l’attore, cantante, regista e direttore artistico di numerose manifestazioni, Ciro Giorgio, per questa sera, privatamente e nel pieno rispetto delle norme anti Covid, chiamerà a raccolta un gruppo di amici per dare vita ad un nuovo evento diviso tra la canzone, il teatro, la musica e la gastronomia.

Per tutti gli amici pronti a fargli gli auguri per il suo onomastico, Ciro Giorgio, noto personaggio dello spettacolo, ha pensato alla sua maniera a un travolgente momento di arte, musica e divertimento.

Apprezzato per essere diventato ambasciatore della canzone napoletana nel mondo e per le sue numerose tournée negli Stati Uniti, l’artista Giorgio, offrendo così, anche per San Ciro, la possibilità agli amici di apprezzare il suo spirito di convivialità, dimostrerà ancora una volta tutta la sua passione per una Napoli più che mai viva e legata allo spettacolo.

Animata dai tanti amici artisti che a sorpresa interverranno, la serata privata voluta dal vulcanico chansonnier partenopeo, si trasformerà per i pochi e fortunati partecipanti in un’occasione da apprezzare e ricordare. Per tutti un felice momento per augurare buon onomastico al bravo Ciro Giorgio ed una rara opportunità per ascoltare qualche canzone sinonimo di allegria, passione e rinascita.