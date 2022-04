Lollo Caffè official partner Giro d’Italia: “Un dovere sostenere manifestazione così importante”

Ciro Lollo: “Sostenere una manifestazione così prestigiosa è un dovere morale delle aziende italiane, che devono fare network per vincere ogni sfida”.

Sostenere lo sport e la vita sana. È con questo obiettivo che Lollo Caffè, azienda caratterizzata da una forte responsabilità sociale, ha scelto di essere tra i partner ufficiali del Giro d’Italia 2022.

“Sono un appassionato di sport e il Giro d’Italia è una manifestazione storica che dà lustro alla nostra nazione ed è doveroso per le aziende del territorio sostenere questa iniziativa importante – afferma Ciro Lollo, AD Dical s.r.l, azienda produttrice Lollo Caffè –. Siamo tra i partner ufficiali dell’iniziativa. Saremo nei villaggi di partenza e faremo assaggiare a tutti gli appassionati della gara ciclistica il nostro caffè”.

Ciro Lollo si sofferma non solo sull’importanza della manifestazione ma anche sull’importanza del network tra aziende del territorio a supporto dell’iniziativa. “In Italia le aziende importanti e sane sono tante e quando ci sono eventi come il Giro d’Italia è fondamentale creare una rete e sostenerli. Non è solo una questione di visibilità in un ambito prestigioso. È un dovere morale che noi imprenditori dobbiamo sentire nell’ottica del sostegno e della realizzazione dell’evento”.

“Lo sport ha la capacità di unire un popolo e soprattutto di far appassionare i giovani a una vita sana, di diffondere valori sani. Oggi il messaggio di unione e bellezza che arriva dal mondo sportivo è più importante che mai“, conclude Lollo.