Lockdown in Campania, De Luca chiude tutto: piazze, mercati, lungomari

Lockdown in Campania: Più restrizioni in zona rossa per la pandemia da Covid-19. Vietato il transito in piazze, lungomari, parchi e giardini pubblici, fino al 21 marzo.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mette lockdown in Campania, inasprendo la zona rossa per la pandemia da Covid-19 e proibendo il transito in piazze, lungomari, parchi e giardini pubblici, fino al 21 marzo.

Nello stesso periodo stop a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settimanali anche per i generi alimentari. Nell’ordinanza, appena emessa dal presidente della giunta regionale, si raccomanda alla popolazione anche “di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile”.

COVID-19, ORDINANZA N. 7 DEL 10 MARZO 2021: LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ E ATTIVITÀ MERCATI

Sarà pubblicata a breve l’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021 che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati.

Si anticipa la parte dispositiva dell’ordinanza:

– con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.

– con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal Dpcm del 2 marzo 2021.

– Nell’ordinanza, inoltre, si raccomanda ancora una volta alla popolazione, di evitare assembramenti e ai datori di lavori pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile.