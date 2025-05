L’isola di Procida è pronta ad accogliere Gusto Italia

Gusto Italia, la Fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane, arriva sull’isola di Procida tra produttori, artigiani, tipicità ed eccellenza.

Per la terza volta Gusto Italia, la Fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane, sbarcherà sull’isola di Procida. Decantata da poeti e letterati, Capitale della cultura italiana nel 2022, è simbolo di un turismo lento e di una rinnovata attenzione ai piccoli borghi e sta per ottenere il titolo di “città” per il suo valore storico, culturale, artistico e civico.

Nello scenario incantato della passeggiata di Marina Grande, Gusto Italia porterà produttori, artigiani, tipicità ed eccellenza, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, ad ingresso libero e gratuito.

L’evento organizzato dall’Associazione Italia Eventi è patrocinato dal comune di Procida, grazie al sindaco Raimondo Ambrosino e all’assessore Leonardo Costagliola, e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

“È una delle cornici più suggestive della nostra fiera itinerante. Procida regala scorci unici e ci apre a turisti internazionali, pronti a viaggiare tra sapori e saperi autentici. Non potevamo che tornare qui con grande entusiasmo, certi di un altro riscontro positivo”, commenta il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Accanto al mercatino di tipici ed artigianato numerose le attività collaterali in calendario. All’interno dei “Salotti del gusto”, venerdì, sabato e domenica alle ore 19 il ristorante Il Gazebo di Procida proporrà “Fusilli freschi con pesto di limone procidano e tarallo partenopeo”. Tra gli appuntamenti musicali sabato 31 maggio, alle ore 20:30 Nicola Cacciuttolo proporrà canzoni italiane ed internazionali, domenica 1° giugno, alle ore 20:30, sarà la volta di Live Music Band a cura di Pro Lounge e lunedì 2 giugno, alle ore 20:30, Musica Live a cura di 24#.

Gusto Italia, i prodotti e l’artigianato

Nella tappa di Procida di Gusto Italia saranno tante le aziende di eccellenza che porteranno i propri tipici e manufatti, provenienti da molte regioni italiane, in particolare del centro sud. Sarà possibile trovare focacce, taralli dolci e salati ed olive pugliesi, salumi e formaggi di qualità dall’Irpinia ed altre zone d’Italia, nocciole di Giffoni IGP, creme spalmabili e croccanti alla nocciola preparati al momento. Calabrese la liquirizia, siciliani i cannoli, le cassate e i dolci con la pasta di mandorle. Dalla tradizione campana i dolci, cilentani i sott’oli, le confetture e il miele biologico.

Tante idee e golosità per poter realizzare un regalo apprezzato o per fare una spesa di qualità direttamente dal produttore. Per l’artigianato quadri e borse dipinte a mano dalla Puglia, borsellini ed articoli in pelle da Napoli, bijoux realizzati a mano di vario tipo, lavanda, creme alla lavanda ed infusi, ceramiche artigianali campane ed orologi e prodotti in vinile.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 3 al 6 luglio CASAL VELINO (SA)

Dal 18 al 27 luglio MARINA DI CAMEROTA (SA)

Dal 31 luglio al 3 agosto POLICORO (MT)

Dal 7 al 10 agosto ASCEA (SA)

Dal 13 al 17 agosto METAPONTO (MT)

Dal 20 al 24 agosto ACCIAROLI (SA)

Dal 28 al 31 agosto SAPRI (SA)