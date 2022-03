L’Isola dei Famosi 2022, si parte lunedì 21 marzo: ecco il cast completo

L’Isola dei Famosi 2022: lunedì 21 marzo andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della 16ma edizione del reality condotto da Ilary Blasi (con i naufraghi che verranno divisi in “coppie” e “singoli”).

Terminato il Grande Fratello Vip con la vittoria di Jessica Selassié, Canale 5 si prepara a dare spazio a L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi giunto alla sua 16ma edizione.

La prima puntata andrà in onda lunedì 21 marzo, con la conduttrice romana che sarà affiancata in studio dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria (già vincitrice della sesta edizione del reality), mentre l’inviato dall’Honduras sarà Alvin.

Il reality andrà in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata. Ufficializzato anche il cast completo, con i naufraghi che verranno divisi in due categorie, ovvero “le coppie” e “i singoli”. Ecco tutti i nomi dei concorrenti.

L’Isola dei Famosi 2022: ecco le “coppie”

Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi;

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory);

I Cugini di Campagna (Silvano Michetti e Nick Luciani);

Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen);

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen);

Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

L’Isola dei Famosi 2022: ecco i “singoli”

Antonio Zequila;

Blind (Franco Rujan);

Nicolas Vaporidis;

Jovana Djordjevic;

Floriana Secondi;

Ilona Staller (Cicciolina);

Estefania Bernal;

Roger Balduino;

Marco Melandri;

Roberta Morise.

Foto: pagina Facebook “L’Isola dei Famosi”