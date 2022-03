L’Isola dei Famosi 2022: Floriana Secondi viene eliminata e va a Playa Sgamada

L’Isola dei Famosi 2022: una delusa Floriana Secondi (che gareggiava in coppia con Antonio Zequila) è stata eliminata dal reality di Canale 5 e andrà sulla Playa Sgamada dopo un duro sfogo.

La terza puntata della 16ma edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha visto una nuova eliminazione. Si tratta di Floriana Secondi, eliminata al televoto dopo aver gareggiato in coppia con Antonio Zequila. La ex gieffina è rimasta molto delusa dal verdetto, lasciandosi andare a un duro sfogo.

Come già accaduto in precedenza, gli eliminati rientrano in gara da singoli su Playa Sgamada. Una regola che ha sorpreso Floriana, in lacrime: “Non sono d’accordo. Il pubblico ha deciso e io voglio andare a casa. A me non interessa, le regole sono che io vado a casa. Non è questa l’esperienza che volevo fare. Io non ho mai mollato, ma questo gioco non mi piace per niente”.

Lo sfogo di Floriana ha colpito particolarmente Ilary Blasi, che ha cercato di convincere la naufraga a ragionare: “Le regole del gioco prevedono questo. È chiaro che tu puoi prendere qualsiasi decisione. Però ti ricordo una cosa: sono due anni che mi scrivi su Instagram, so quanto ci tenevi a fare questa esperienza. E adesso, alla prima difficoltà molli così? Ti dico la verità, da te non me lo aspettavo“.

I consigli della conduttrici hanno prodotto i risultati sperati, per cui Floriana si è dapprima sottoposta alla prova ricompensa e poi è sbarcata a Playa Sgamada affermando di essere pronta a riprovarci.