Linea 1 Metropolitana di Napoli: a luglio l’apertura della stazione Duomo

Linea 1 della metropolitana di Napoli: sopralluogo del sindaco de Magistris e del vicesindaco Piscopo alla stazione Duomo di piazza Nicola Amore (che sarà inaugurata a luglio 2021).

Uno dei cantieri più importanti della Linea 1 della metropolitana di Napoli è certamente quello della stazione Duomo, sita in piazza Nicola Amore. Stamattina, mercoledì 10 marzo, c’è stato un sopralluogo da parte del sindaco, Luigi de Magistris, e del vicesindaco Carmine Piscopo: “Siamo davvero alle ultime battute. A giugno libereremo anche il resto della piazza – ha dichiarato Piscopo – Cominceremo anche le prove di circolazione dei treni, cosicché nello stesso periodo daremo il via libera anche alla messa in esercizio”.

Tale stazione (che si sviluppa su quattro livelli) sarà una delle più belle al mondo, vista la partecipazione al progetto degli architetti Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli. Il cantiere ha subito alcuni rallentamenti, dovuti anche ad alcuni ritrovamenti archeologici, come il Tempio dei giochi isolimpici, edificio religioso edificato a Napoli dall’Imperatore Augusto nel I Secolo d.C.

La parte sotterranea della stazione è stata realizzata intorno e in armonia con gli scavi. Il tempio sarà visibile dall’esterno attraverso una copertura vetrata e un percorso indipendente dall’ingresso alla metropolitana. All’interno della stazione sarà possibile osservare le varie stratificazioni della storia della città fino all’età del ferro.

Le banchine, invece, si trovano a 40 metri di profondità e si raggiungono attraverso un percorso fatto di pannelli che cambiano colore richiamando i colori della giornata dall’alba alla notte. Per quanto riguarda piazza Nicola Amore, a giugno si libererà anche la parte della piazza sul lato basso e nei progetti dell’amministrazione comunale c’è la sua pedonalizzazione.

Foto: pagina Facebook Luigi de Magistris