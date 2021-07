Lezioni dal Covid-19: al via la Conferenza Economica Internazionale di Villa Mondragone

Lo start oggi, lunedì 5 luglio con la Opening session presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, inaugurata dal Rettore dell’Ateneo Orazio Schillaci.

La Villa Mondragone Economic Development Association organizza la conferenza Economica Internazionale di Villa Mondragone, giunta alla sua trentaduesima edizione, avvalendosi della collaborazione della Fondazione Economia – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

L’ incontro ha come focus il ripensamento della sostenibilità dello sviluppo economico nel contesto internazionale creato dalla pandemia, i temi affrontati sono quelli legati agli effetti economico- sociali della pandemia: “Lezioni dal Covid-19. Un’UE più forte per restare uniti in un nuovo spazio politico”.

Lo start oggi, lunedì 5 luglio – a partire dalle ore 15 – con la Opening session presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, inaugurata dal Rettore dell’Ateneo Orazio Schillaci, con la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e Pasquale Lucio Scandizzo, Presidente della Villa Mondragone Development Association.

Segue un panel presieduto dal Premio Nobel Edmund S. Phelps che vedrà la partecipazione di Luigi Paganetto, Presidente della Fondazione Economia; Jean Paul Fitoussi, Science Po University; Giovanni Tria, già Ministro dell’Economia e delle Finanze; Beniamino Quintieri, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Dominick Salvatore, Fordham University, coordinatore anche della prima sessione tematica che inizia intorno alle ore 16.30.

Il punto di partenza sarà il panel guidato dal premio Nobel Phelps (che nel 1989 assieme a Luigi Paganetto ha ideato questo Seminario internazionale) con una riflessione sull’esperienza sin qui maturata sui temi dello sviluppo e della sua sostenibilità attraverso le 32 edizioni.

È chiaro a tutti che il Covid-19, con le sue conseguenze e i cambiamenti messi in moto a livello internazionale, impongano un ripensamento complessivo delle priorità e degli obiettivi da perseguire.

La Conferenza vede anche quest’anno la partecipazione del network straordinario che la contraddistingue per via dell’ampia partecipazione (oltre 200 speakers) di accademici di grande prestigio e di rappresentanti delle maggiori Istituzioni private e pubbliche, nazionali ed internazionali.