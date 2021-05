Le Notti Bianche del Cinema Italiano: il 2-3 luglio maratona Fantozzi e Dario Argento

Venerdì 2 e sabato 3 luglio 48 ore di proiezioni no stop, anteprime, incontri ed eventi in 60 sale cinematografiche: ecco Le Notti Bianche del Cinema Italiano.

Le giornate di venerdì 2 e sabato 3 luglio rappresenteranno le date simboliche della definitiva ripartenza del cinema italiano, che sarà celebrato con Le Notti Bianche del Cinema Italiano.

Saranno coinvolte 60 sale cinematografiche di 25 città, nelle quali ci saranno 48 ore di proiezioni non-stop, tra anteprime, incontri ed eventi speciali con tutti i protagonisti del nostro cinema.

Grandi ospiti saranno, tra gli altri, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Elena Sofia Ricci, Edoardo Leo, Carlo Verdone e Pupi Avati. Discorso a parte per La Notte d’Argento dedicata a Dario Argento e l’omaggio a Paolo Villaggio con una maratona Fantozzi per il quarto anniversario della scomparsa del grande attore.

Le Notti Bianche del Cinema Italiano sono promosse da Alice nella città, insieme alle associazioni di categoria Anica e Anec, agli artisti di Unita, ai 100autori e alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello.

Agli eventi che si svolgeranno nelle notti del 2 e del 3 luglio (dalle 23.30 alle 10 del giorno successivo), si accederà con un unico biglietto agevolato. Due le formule previste: il “bigliettone d’oro” al costo di 8 euro per la maratona notturna della sola notte del 2 luglio e il “bigliettone di platino” a 12 euro che darà accesso alla maratona notturna sia del 2 che del 3 luglio.

“48 ore per recuperare il tempo perso, 48 ore per riavvicinarci al pubblico, che fa parte della filiera. Se noi non consegniamo al pubblico il cinema, questo non esiste e non riusciamo a far sognare gli spettatori di oggi e quelli di domani”, ha detto Fabia Bettini di Alice nella Città durante la presentazione. Il programma completo verrà presentato in occasione di un’altra conferenza stampa, prevista il prossimo 23 giugno.