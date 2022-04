Le migliori doc e i prodotti regionali da oggi in gara su ALMA TV con Fuori i Secondi

La nuova serie di Fuori i Secondi che andrà in onda su Alma TV sarà centrato sul “piatto bandiera” di ogni Regione italiana, che sia in grado di rappresentare al meglio, per qualità e tradizione, la tradizione gastronomica ed il territorio d’appartenenza.

ALMA TV è orgogliosa di annunciare la nuova serie di Fuori i Secondi, gara tra territori all’insegna della sfida enogastronomica, in onda dal 11 Aprile alle 23.00 al canale 65, con replica dal 12 Aprile alle 14.00. Il programma è la perfetta sintesi di alcune delle grandi passioni degli italiani: la buona cucina, la gara ed il tifo campanilistico, caratterizzata dalla sfida tra due regioni in ogni puntata.

La competizione sarà centrata sul “piatto bandiera” di ogni Regione italiana, che sia in grado di rappresentare al meglio, per qualità e tradizione, la tradizione gastronomica ed il territorio d’appartenenza.

Sarà un giovane chef ad occuparsi della preparazione utilizzando i prodotti della tipici locali: sia quelli a IG (Indicazione Geografica) con tutte le eccellenze contraddistinte dai marchi a denominazione, sia i prodotti rappresentativi dei territori di appartenenza. Il meglio che il paniere agroalimentare della regione è in grado di offrire, convertito nel piatto simbolo e rappresentativo della ricchezza offerta dalle Regioni in gara.

Le migliori doc e i prodotti più rappresentativi regione per regione, per raccontare eccellenze e tradizione. Dal Vermentino al Malvasia, dall’Aglianico del Vulture al sardo Torbato Brut passando per il classico Amarone della Valpolicella da gustare con il Caciofiore aquilano, la crema di cardi, il lardo di Arnad, il il pecorino affinato alle vinacce o il crudo friulano, la nduja o la polenta taragna.

I piatti in concorso saranno valutati da una giuria di esperti che prenderà in considerazione diversi elementi: sapore, tecnica, rappresentatività territoriale, abbinamento con il vino, look del piatto.

Utilizzando un sistema di tabellone a scontro diretto, si procederà di turno in turno fino ad arrivare alla finalissima che decreterà il vincitore di questa sorta di campionato italiano della cucina di qualità, ricordando che la vera vincitrice di “Fuori i Secondi” sarà l’Italia delle eccellenze.

Sarà anche una “ghiotta occasione” per un excursus turistico, visto che sarà fatta una presentazione del territorio protagonista della competizione, dando grande spazio al patrimonio culturale, popolare e naturale dei territori.

“Fuori i secondi è una vera esplosione di gusto, amore per la cucina, territorialità e prodotti pregiati – ammette Chiara Giannotti, presentatrice del programma con Andrea Fragasso – che sono il perfetto racconto di un’Italia che non finisce di stupire e regalare cammei straordinari. Fuori i secondi è un viaggio nella tradizione popolare, nella meticolosa produzione dei prodotti pregiati, nei sentieri che portano alla convivialità e tra le bellezze d’Italia, che siamo certi il pubblico si appassionerà ai racconti proposti nel programma”.

CHIARA GIANNOTTI

Sarà lei ad affiancare la conduzione del programma e a condurci per mano attraverso le meraviglie del Vigneto Italia. Romana, laureata in lettere, è cresciuta nel mondo del vino lavorando attivamente, sin da giovanissima, nelle cantine vinicole di Famiglia.

Con il diploma ufficiale di Sommelier e il Titolo di Dame de Champagne, dal 2015 ha preso la sua strada, come comunicatrice, wine writer e degustatrice professionista.

Fonda il blog Vino.tv che dà vita alla prima web.Tv dedicata al mondo del vino, oggi affermata come uno dei punti di riferimento della comunicazione del settore.

ANDREA FRAGASSO

Ad Andrea spetterà il compito di raccontare la sfida e dialogare con i concorrenti.

Noto conduttore radiofonico e televisivo diplomato presso l’Accademia Mario Riva, teleradiogiornalista e Corporate Identity Manager premiato dal Ministro delle Comunicazioni con una targa al merito per il progetto IAD.

Reduce dagli ultimi successi televisivi, accompagnerà i telespettatori all’interno di un viaggio enogastronomico con il suo stile di conduzione pungente, attento, istrionico e talvolta fuori dalle righe, senza perdere di vista l’importanza di valorizzare i prodotti di eccellenza.

FUORI i SECONDI

30 puntate da quarantotto minuti tra ottimi prodotti, ricette tipiche ed originali nella cucina di Fuori i Secondi, ricca di armonia, gioia e divertimento, in onda dal 11 Aprile alle 23.00 (dal lunedì al venerdì) ed in replica dal 12 Aprile alle 14.00. Il promo è disponibile qui.

Tutte le puntate saranno visibili su YouTube e condivisibili sui Social, sia quelli legati al programma che contano ad oggi oltre 2 milioni di follower, che quelli legati a Vino.Tv, con oltre 150 mila follower.

ALMA TV

ALMA TV è disponibile alla numerazione LCN 65 del digitale terrestre per raccontare il meglio dell’Italia. Un grande progetto editoriale del Gruppo Sciscione, che nasce dalla fusione dei due canali tematici Alice e Marcopolo al fine di essere più vicino nel telecomando e più vicino ai telespettatori.