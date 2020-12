Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Lazio-Napoli si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico: ecco tutti i modi per poter seguire il match in streaming e tv.

E’ in piena emergenza in attacco il Calcio Napoli in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Manca da un po’ Osimhen, e’ indisponibile Mertens, out fino a gennaio, e Insigne e’ stato squalificato per un turno. In avanti all’Olimpico ci saranno Petagna centrale e Lozano. Il messicano si dovrebbe spostare a sinistra, con Politano a destra. Se invece Lozano dovesse restare a destra sulla corsia mancina ci sara’ Elmas. A centrocampo rientra Fabian Ruiz, con Bakayoko e Zielinski. In difesa, davanti a Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

Come seguire la partita

Napoli-Lazio si disputa allo stadio Olimpico alle 20.45 di domenica 20 dicembre e sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match potrà essere visto dagli utenti Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, che su pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.