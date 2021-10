Lapio: Bike Tour nel borgo del Fiano tra i vigneti irpini

Bike Tour a Lapio nel borgo del Fiano tra i vigneti irpini: domenica 17 ottobre evento cicloturistico tra bellezze architettoniche ed enogastronomiche.

Un’insolita full immersion nel cuore dell’Irpinia, per tutti gli amanti della bici e del buon vino. Sarà Lapio, antico borgo in provincia di Avellino, a dare il via, domenica 17 ottobre, a Fiano in Bike, evento che punta a far conoscere al meglio le tante bellezze e le specialità della zona. Il raduno è previsto per le 9 in piazza Sant’Antonio, dove i partecipanti avranno modo di conoscersi e di ritirare le e-bike a noleggio.

Alla 9.30, si parte. L’“inebriante” tour guidato, si svilupperà lungo un percorso di circa 16 km, facilmente percorribili per gli appassionati di bici, ed attraverserà, oltre al borgo di Lapio, le principali vie del Fiano, pregiato vino DOCG tipico dell’avellinese, toccando, in 10 tappe, numerosi punti di interesse storico, paesaggistico e culturale. Previsto intorno alle 12.30, l’arrivo alla cantina Rocca del Principe di Lapio, per un gustoso aperitivo e la visita all’azienda vitivinicola, mentre il tour si concluderà alle 13.30, con il rientro al borgo.

L’evento cicloturistico, alla scoperta delle bellezze architettoniche ed enogastronomiche irpine, avrà una durata complessiva (soste comprese) di 4 ore e vede come partner: Land_of_Hirpinia, Linea Bici, Lapio Experience, Rocca del Principe, Comune di Lapio e Spazio cultura.

Quota di partecipazione: 10 euro; noleggio bike 20 euro con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni Enrico 320 3614149, Ciriaco 377 7089233 e Marcello 392 7619715. Fb: Land_of_Hirpinia e Lapio Experience.