L’amica Geniale: nuovi casting figurazioni, comparse e bambini. Come partecipare

Casting comparse, figurazioni e bambini per la terza stagione della serie TV “L’Amica Geniale“, fiction Rai Fiction con HBO prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside. Prevista retribuzione.

Le riprese della fiction si terranno in Campania.

Il casting per la serie TV è aperto per le seguenti comparse e bambini, che devono essere residenti e/o domiciliati in Campania:

donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, taglia 38/40/42/44/46

uomini di età compresa tra i 18 e i 70 anni, taglia 46/48/50/52

Bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 12 anni

Data l’ambientazione storica della serie, è preferibile non possedere elementi tipici moderni o contemporanei quali piercing, tatuaggi visibili, acconciature e capelli di colori eccentrici, tinture, meches, rasature o doppi tagli.

Inoltre, si ricerca una figurazione speciale per controfigura in tutta Italia. Nello specifico si cerca:

giovane donna dai 18 ai 24 anni

capelli castano chiaro lunghezza sulle spalle,

occhi azzurri;

altezza 163, taglia 38/40

no tatuaggi no piercing.

Come candidarsi

Di seguito le diverse modalità per partecipare al casting comparse, bambini e controfigure in Campania per la terza stagione della serie TV L’amica Geniale.

Per candidarsi al casting comparse domiciliati e/o residenti in Campania è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo martinabianco.casting2@gmail.com allegando:

2 foto (1 primo piano e 1 figura intera)

Per partecipare al casting bambini i genitori o tutori dei candidati devono inviare un mail all’indirizzo martinabianco.castingminori@gmail.com allegando:

2 foto (1 primo piano e 1 figura intera)

specificare nella mail nome, cognome, età, taglia, altezza, residenza e recapito telefonico.

Per partecipare al casting per controfigura è necessario inviare un email all’indirizzo martinabianco.casting2@gmail.com indicando come oggetto “Controfigura” e allegando:

3 foto in bikini (primo piano, figura intera e di profilo).

specificare nella mail nome, cognome, età, taglia, misure del seno, vita e dei fianchi + altezza, residenza e recapito telefonico.

Le figurazioni saranno retribuite come da CCNL.

La produzione comunica che non saranno ammessi al casting i dipendenti della pubblica amministrazione.