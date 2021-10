La ripartenza dello sport al Mann con “Return to Play, Return to Life”

“Return to Play, Return to Life” è il titolo dell’evento che coinvolge diversi professionisti pronti ad aiutare la ripresa delle numerose discipline sportive.

“Return to Play, Return to Life”. E’ tempo di ripartire dallo sport e di scrivere una pagina nuova all’ombra del Vesuvio. Da qui il convegno promosso dal dottor Maurizio Marassi, direttore del Centro di Medicina dello Sport SMS, in collaborazione con Team S.P.O.R.T.S., patrocinato dal Coni e dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione della terza edizione di “MANNtenersi in forma”.

Domani (ore 9.30) presso la Sala Eventi del Mann l’evento che coinvolge diversi professionisti pronti ad aiutare la ripresa delle numerose discipline sportive. Tra certezze e progetti in itinere, lo sport post Covid-19 mira a migliorare non solo il benessere psicofisico dei cittadini ma si propone di ridurre in maniera ambiziosa l’impatto economico sul Servizio sanitario nazionale, con l’attivazione di politiche multisettoriali, lo sviluppo di un linguaggio comune e condiviso tra i molteplici soggetti che a vario titolo possono contribuire a far diventare lo sport “farmaco della salute”, un diritto di cittadinanza e risorsa di vita.

All’indirizzo di saluto da parte di Paolo Giulierini, direttore del Mann, e di Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, seguirà il video intervento di Patrizio Oliva, oro olimpico a Mosca 1980, collegato da Mondovì per i campionati italiani di pugilato, e di altri autorevoli esponenti.

Sulla base delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità con questo convegno si intende coinvolgere i diversi attori sociali (istituzioni, organizzazioni private, associazioni sportive, terzo settore), affinchè si attivi una fattiva collaborazione in ottica sinergica e integrata per promuovere la ripartenza post Coronavirus.

“Oltre alla valutazione degli atleti, puntiamo fortemente sulla prevenzione e tutela sanitaria durante l’anno. Verrà presentato un gruppo di specialisti che si dedicheranno a rilanciare le società sportive alla luce delle complicanze generate dalla pandemia e delle criticità di tipo medico e non solo”, conclude il promotore dell’iniziativa Maurizio Marassi. Ingresso libero con Green Pass obbligatorio.