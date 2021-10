La Rari Nantes Nuoto Salerno brinda al nuovo campionato di Serie A1 maschile

Pallanuoto: La Rari Nantes Nuoto Salerno domani 2 ottobre giocherà il derby contro il Posillipo alla piscina Simone Vitale, alle ore 18.00.

Domani 2 ottobre 2021, prenderà il via il nuovo campionato di Serie A1 maschile, edizione numero 103, e alla piscina Simone Vitale, alle ore 18.00, sarà subito derby contro il Posillipo.

L’inizio della nuova stagione agonistica della Rari Nantes Salerno è stato celebrato giovedì 30 settembre 2021, con un aperitivo presso l’Emanuel Cafe in c.so Vittorio Emanuele.

Nel corso dell’evento erano presenti gli organi di informazione, tutta la prima squadra, oltre lo staff tecnico e dirigenziale, tra i quali, il direttore sportivo Mariano Rampolla, il tecnico Matteo Citro e il team Manager Ugo Rampollo. A fare gli onori di casa il presidente Enrico Gallozzi.

Il Presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni per sottolineare quanto entusiasmo circonda quest’anno così speciale per la società, durante il quale se ne celebrerà il centenario.

In particolare, dalle sue parole si evince la voglia di ripartire ancora più forti per celebrare più che il traguardo dei primi 100 anni l’inizio di un nuovo centenario e di una storia tutta da scrivere del nuoto salernitano e soprattutto nazionale.

“Siamo pronti a ripartire. Ci siamo preparati per affrontare il massimo campionato di serie A1 consapevoli che quest’anno è davvero un anno importante.

Sarà l’anno della memoria del ricordo delle nostre origini, della Rari Nantes Salerno che nasceva cento anni fa. Un anno importante e, soprattutto pieno di speranze. Innanzi tutto, ritroviamo i nostri tifosi seppur ancora con le limitazioni dovute alla pandemia ma ancora più importante perché ci avviciniamo al traguardo dei primi 100 anni della nostra associazione. A me fa piacere celebrare non tanto il raggiungimento di questo traguardo bensì guardare al futuro e celebrare l’inizio del prossimo centenario. Sono innumerevoli i giovani che si sono avvicinati allo sport attraverso la nostra società e ci farà piacere raccogliere in una pubblicazione il significato dell’appartenere alla Rari Nantes Salerno soprattutto in quei campioni e dirigenti del passato che sono la Memoria storica dei nostri primi 100 anni di attività.

Senza dimenticare che le nostre origini nascono dal settore nuoto e ricordando il motto dei primissimi fondatori della Rari Nantes: con le braccia e con il cuore.”

Sabato la Rari Nantes dovrà vedersela contro il blasonato Posillipo.

I rossoverdi, che hanno cambiato molto in estate, sono una formazione temibile, che verrà a Salerno con la voglia di fare il colpo grosso ai danni dei cugini. Una gara da non sottovalutare, come sottolinea mister Matteo Citro:

“Partiamo subito con un derby contro il Posillipo. Mi aspetto una vera battaglia dove la vera differenza non sarà tanto il fattore tecnico ma chi riuscirà a mantenere i nervi saldi. Siamo fiduciosi, anche se dobbiamo cercare di sbagliare molto meno”.

Esordio in campionato anche per il neo capitano dei giallorossi, il bomber Michele Luongo:

“Sicuramente mi fa molto piacere rappresentare in qualità di capitano una società così prestigiosa e storica visto che quest’anno sarà anche l’anno del centenario e questo mi fa piacere perché vuol dire che al di là delle qualità sportive e tecniche mi vengono anche riconosciute delle qualità umane. In tal senso il mio scopo è quello di dare sempre un buon esempio a tutti i ragazzi della squadra e anche a tutti i ragazzi delle giovanili che praticano questo sport e trasmettere il senso di appartenenza alla Rari Nantes Salerno a tutti quelli che lavorano con noi durante la stagione agonistica”

L’appuntamento per la prima partita del campionato è sabato 2 ottobre 2021 alle 18:00 presso la piscina comunale “Simone Vitale” di Salerno. A causa delle restrizioni dovute al covid19 possono assistere un numero ridotto di spettatori.

Per tale motivo si sta procedendo con le prevendite presso la piscina Nicodemi in via Enrico Bottiglieri 1, Salerno. Il costo del biglietto è di 10,00 €

Per l’occasione, la gara sarà trasmessa in streaming sul canale Waterpolo Channel con il commento del duo Postiglione-Miraglia.