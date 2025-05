“La MIA Ponticelli”: Napoli celebra Mia Filippone con premi, riconoscimenti e corti inediti

Tutto è pronto per l’evento “La MIA Ponticelli” tra premi, riconoscimenti e corti inediti per ricordare la dirigente scolastica e vicesindaca scomparsa nel 2022.

Napoli ricorda Mia Filippone, già vicesindaco di Napoli e dirigente scolastica di diverse scuole partenopee. L’occasione è con “La MIA Ponticelli”, evento organizzato dall’associazione Arci Movie e dall’istituto tecnico e tecnologico ‘Marie Curie’ di via Argine in cui la Filippone ha lavorato come preside prima ancora di essere nominata vicesindaca e assessore all’istruzione nella giunta comunale del capoluogo campano.

Appuntamento per martedì 3 giugno alle ore 10 nell’aula magna dell’istituto scolastico superiore di via Argine 902. La giornata mette insieme diversi momenti particolari per rendere memoria alla straordinaria persona di Mia Filippone scomparsa nel luglio 2022.

Tra questi la premiazione de “La MIA consapevole libertà di spirito”, concorso bandito dall’I.T.T. di Ponticelli e rivolto agli alunni che hanno ideato e realizzato una etichetta per la birra che produce la scuola di Ponticelli nel microbirrificio realizzato proprio negli anni in cui la Filippone è stata dirigente. La migliore etichetta sarà premiata con un bonus di trecento euro spendibili in attività e prodotti culturali come libri, film, riviste o attività di formazione.

A seguire la consegna del “Premio Ponticelli” che, in via del tutto straordinaria e per la prima volta, è stato assegnato a una persona non più in vita. È l’iniziativa di Arci Movie, Casa del Popolo Ponticelli, associazione “Il Quartiere Ponticelli” e TerradiConfine che dedicano tale riconoscimento a Mia Filippone per aver contribuito alla crescita di Napoli e, in particolare, del territorio orientale grazie al suo lavoro di dirigente scolastica e, poi, di amministratore pubblico.

Segue la presentazione di opere audiovisive inedite tra cui il corto “Legalità femminile plurale” di Giovanni Bellotti (Italia, 2021, 11’) prodotto da Arci Movie e di altre clip che raccontano l’impegno e la forte personalità di tre protagoniste tra cui l’ex preside e vicesindaca: in particolare, per la prima volta, saranno trasmesse immagini che raccontano le esperienze della Filippone nel corso dei suoi diversi incarichi pubblici.

La giornata vedrà la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del territorio: la dirigente scolastica dell’I.T.T. Marie Curie, Valeria Pirone, e il responsabile della Scuola Superiore Meridionale, nonché marito della Filippone, Arturo De Vivo. Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni del territorio, docenti e studenti che hanno conosciuto Mia. All’evento è stato invitato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli che nel 2021 volle la Filippone nell’esecutivo cittadino.

“La sua mancanza ha lasciato un vuoto immenso soprattutto in zone periferiche e complicate come quelle di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Mi sono sentita molto vicina al suo fare scuola e, in generale, al suo essere donna” dice Valeria Pirone, dirigente scolastica dell’I.T.T. Marie Curie, che spiega: “La sua improvvisa scomparsa ha richiesto un tempo più dilatato per pensare ad un’iniziativa che riuscisse il più possibile a parlare di lei. Di qui l’iniziativa che terminerà con la premiazione di un concorso che a lei sarebbe sicuramente piaciuto perché va nella direzione di valorizzare giovani creativi e meritevoli”.

“Ricordiamo Mia Filippone a Ponticelli perché qui lei ha svolto il suo primo ruolo da preside, quasi un battesimo a Napoli est, e anche perché la stessa Ponticelli, nella sua parte scolastica e associativa, è cambiata in meglio in quegli anni. È un dovere ricordare la sua figura politica perché educativa, a tre anni dalla morte”, così Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie Napoli.

La mattinata aprirà con accoglienza musicale. La scaletta prevede testimonianze da parte di studenti, rappresentanti di altre scuole e attivisti della zona orientale. L’iniziativa concluderà con una visita al microbirrificio dell’istituto e un rinfresco.