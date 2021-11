Jovanotti torna a Castel Volturno: il 26-27 agosto due tappe del Jova Beach Party 2022

Jovanotti torna ad esibirsi a Castel Volturno dopo il successo nel 2019: due nuovi concerti in programma il 26 e 27 agosto 2022 sulla spiaggia del Flava Beach. Ecco i prezzi dei biglietti.

Jovanotti torna a Castel Volturno con due nuovi concerti, in programma il 26 e 27 agosto 2022, sulla spiaggia del Flava Beach.

“Quando nel 2019 siamo riusciti ad annunciare JOVA BEACH PARTY a Castel Volturno in molti erano sorpresi e alcuni anche un po’ diffidenti rispetto alla riuscita di una cosa così grande in una località considerata da molti ‘difficile – ha raccontato Lorenzo Cherubini – Sono stato io a volerlo, a spingere la mia squadra a sondare tutte le possibilità e le criticità per poterlo fare. È stato bellissimo, una delle giornate più belle in assoluto, con un livello di musica e di pubblico da urlo. Torniamo, sarà ancora meglio, e potremo dire che abbiamo contribuito insieme alla rinascita di un territorio, perché una festa come JOVA BEACH PARTY pulisce le spiagge e l’unico segno che lascia è una scia di gioia nei cuori”.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco Luigi Petrella, l’assessore all’Ambiente Pasquale Marrandino, la responsabile scientifica Trident Flegra Bentivegna, Lello Ferrillo titolare del Lido Fiore – Flava Beach, l’arena naturale che ospiterà il concerto, e Nicola Lino amministratore di Veragency, l’agenzia che da 20 anni organizza i concerti di Jovanotti in Campania. “La nostra spiaggia è una linea di frontiera – spiega Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno – tra i problemi che attanagliano il territorio e il percorso di crescita che stiamo affrontando. La conferma del Jova Beach Party, dopo il successo del 2019, è un punto di partenza per rilanciare l’immagine di Castel Volturno e lo sviluppo imprenditoriale. Abbiamo spazi immensi da condividere con turisti e imprenditori, ma soprattutto preziose risorse naturali da utilizzare e non da sfruttare. Innamoriamoci del nostro territorio”.

Jova Beach Party a Castel Volturno: ecco i prezzi dei biglietti

Già da oggi, venerdì 19 novembre, sarà possibile comprare i biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, acquistabili sui siti di Ticketmaster e Ticketone:

PIT Intero € 99,00;

Posto Unico Intero € 65,00;

Terrazza: Intero € 345,00;

Terrazza Intero – Pass MOTO su richiesta € 345,00;

Intero – Pass AUTO su richiesta € 345,00.