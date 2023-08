IT-alert, il 12 settembre sms di allerta su tutti i cellulari della Campania: cosa significa

Il 12 settembre anche la Campania sarà coinvolta nella sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, raggiunge i territori interessati tramite un sms ai cittadini.

Il 12 settembre 2023, intorno alle ore 12:00, la regione Campania sarà coinvolta nelle attività e iniziative programmate a livello nazionale per la sperimentazione e divulgazione del sistema di allarme pubblico IT-alert (Direttiva 7 febbraio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare), la cui entrata in esercizio definitivo sull’intero territorio nazionale è prevista entro la fine dell’anno 2023.

IT-alert, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-alert”.

Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare: – https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-febbraio-2023/ – https://www.it-alert.it

Obiettivo del test, che sarà effettuato anche in Campania il 12 settembre 2023 intorno alle ore 12:00, è quello di:

– far conoscere IT-alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati (in questa fase non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere);

– rendere i cittadini consapevoli del fatto che il 12 settembre 2023 si svolgerà un test di invio del messaggio, far sapere come apparirà e suonerà sui dispositivi e indicare cosa dovranno fare (oltre a premere ok e compilare il questionario sul sito IT-alert), per rendere identificabile il suono del messaggio e l’identità visiva.

Il test, quindi, consisterà nell’invio e ricezione del messaggio IT-alert alla popolazione presente nel territorio regionale della Campania, con rimando alla compilazione di un questionario on-line.

La tecnologia utilizzata è quella del “servizio cellbroadcast”, ossia una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata di brevi messaggi di testo prevista nelle attuali reti di telefonia cellulare. Il cellbroadcast funziona anche in casi di connessione limitata o in casi di saturazione della banda telefonica. Il servizio non funziona se il dispositivo è spento.

Il messaggio IT-ALERT che sarà diramato è il seguente:

– “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.”.