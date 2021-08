Ischia, arriva l’ex emiro del Qatar: vacanza con una flotta di sette yacht

Uno sceicco nei mari di Ischia: l’emiro padre Hamad Bin Khalifa Al Thani ha fatto tappa al molo turistico di Marina di Casamicciola con i suoi sette yacht (il più grande è lungo 72 metri).

Tra i tanti vip in vacanza e di passaggio in questa calda estate ad Ischia, spicca anche l’ex emiro del Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani.

Lo sceicco è approdato nel molo turistico di Marina di Casamicciola a bordo della Um Alhoul, una nave da diporto di 72 metri di lunghezza, seguita da altri sei yacht.

Ad attendere l’arrivo dell’ex emiro (in carica dal 1995 al 2013, fondatore dell’emittente Al-Jazeera nonché padre dell’attuale proprietario del PSG, capace di portare a Parigi perfino Lionel Messi) c’erano quattro auto fatte arrivare dal continente ed altri otto taxi noleggiati sull’isola stessa.

A vigilare sulla sicurezza anche gli uomini del commissariato locale, che monitorano gli accessi alla banchina, dove in molti si sono riservati per scattare foto e anche solo per osservare questa lussuosissima flotta.

Tuttavia, come riporta “Fanpage”, il soggiorno dell’ex emiro al porto di Marina di Casamicciola è destinato a durare poco: l’imponente flotta andrà via già oggi.