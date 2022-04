Ischia, aggredisce i familiari con una mazza in alluminio: 33enne arrestato

L’uomo, armato di una mazza in alluminio, si è introdotto nell’abitazione della sua famiglia e ha colpito violentemente il padre, la madre e le sue due sorelle.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri questa notte sull’isola d’Ischia per violazione di domicilio, lesioni plurime gravi e minaccia continuata. Due giorni fa il 33 enne aveva tentato di entrare nella casa della sua famiglia scavalcando il cancello, e poi era fuggito.

Stanotte si è introdotto nell’abitazione, armato di una mazza in alluminio, ed ha colpito violentemente il padre, la madre e le sue due sorelle. Allontanato dai familiari, l’uomo con un mattone, ha colpito più volte la porta di ingresso e poi ha tentato di entrare dalla finestra, infrangendo i vetri che hanno ferito al volto il padre.

All’arrivo dei carabinieri il 33enne è fuggito ma è stato rintracciato in Ospedale: I militari hanno atteso che fosse medicato e i lo hanno arrestato. Nella sua auto è stata sequestrata l’arma in alluminio utilizzata. Per I genitori e le due sorelle sono state diagnosticate lesioni guaribili in 10 giorni.