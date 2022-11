Ischia, a 43 anni torna in campo Franco Brienza

Da oggi, in occasione della partita contro il Montecalcio, Franco Brienza riparte a 43 anni dal girone A di Eccellenza Campania, con la maglia dell’Ischia.

Franco Brienza riparte a 43 anni dal girone A di Eccellenza Campania. L’ex Foggia, Palermo, Atalanta, Bologna e Bari, nato a Cantù, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Ischia, presieduto dall’ex portiere Pino Taglialatela. “Dopo una lunga carriera vissuta ad altissimi livelli, fino a raggiungere il traguardo della Nazionale, il fantasista classe 1979 ha deciso finalmente di sposare il progetto gialloblù e di indossare la maglia della squadra della ‘sua’ isola”, si legge sul profilo facebook del team campano.

“Brienza da qualche tempo si stava allenando con la squadra di Enrico Buonocore ed è già un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Da domenica (oggi ndr), in occasione della partita contro il Montecalcio, darà il suo prezioso contributo anche in campo. Forza ‘Ciccio’ e forza Ischia”, ha aggiunto il club isolano. Il team del presidente Taglialatela è capolista nel proprio girone e sta cercare tornare in serie D nell’anno del centenario.

Sull’isola di Ischia, dove Brienza si è stabilito e vive, si è consolidata l’amicizia con Pino Taglialatela e con l’allenatore Enrico Buonocore, un altro ex calciatore. In estate il contatto, qunado sembrava che il fantasista avesse dato l’ok per un rientro. Adesso è ufficiale. Brienza riparte dall’Eccellenza a 43 anni.