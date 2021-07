Iris omaggia Robin Williams con un ciclo di film per celebrare i 70 anni dell’attore

Il 21 luglio in prima, seconda e terza serata, verrà trasmessa su Iris una raccolta di film in omaggio a Robin Williams in occasione del suo 70esimo compleanno.

“In ricordo di Robin Williams”, è il titolo del ciclo di film che saranno trasmessi il 21 luglio in prima, seconda e terza serata sul canale IRIS. Un ricordo per celebrare il grandissimo attore americano in occasione di quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno.

Il ciclo “In ricordo di Robin Williams” andrà in onda mercoledì 21 luglio in prima, seconda e terza serata su Iris (canale 22 del digitale terreste e canale 11 di tivùsat).

I titoli dei film, cast e trama

Patch Adams

Il ciclo si apre con la trasposizione di “Patch Adams”, in prima serata. Il film del 1998, di genere tragicomico e semi-biografico, è diretto da Tom Shadyac ed è basato sulla storia della vita del Dr. Hunter “Patch” Adams, oltre che sul suo libro Salute! Curare la sofferenza con l’allegria e con l’amore, il medico che nei primi anni Settanta lottò per introdurre la risoterapia negli ospedali.

Dopo aver tentato il suicidio ed essere stato ricoverato due anni in un istituto psichiatrico, Hunter Adams decide di riprendere gli studi e laurearsi in medicina, per aiutare il prossimo. In facoltà stringe amicizia con Mitch Roman, Carin Fisher e Truman Schiff, col quale inizia a testare le reazioni del buonumore e del sorriso sulle persone. Il successo della terapia del sorriso lo porta poi ad aprire una clinica gratuita tutta sua, in un cottage immerso nel verde, grazie all’appoggio dei suoi amici e all’aiuto economico di Arthur Mendelson, conosciuto anni prima nell’istituto psichiatrico.

Nel cast: Robin Williams, Monia Potter, Daniel Londo, Philip Seymur Hoffman, Bob Gunton.

Al di là dei sogni

Si prosegue poi in seconda serata con la messa in onda di “Al di là dei sogni”, un film fantasy drammatico del 1998, diretto da Vincent Ward e tratto da un romanzo di Richard Matheson. Il film visionario e allegorico, incentrato su un amore che supera ogni ostacolo, è stato candidato a due Premi Oscar, vincendo quello per la categoria Migliori effetti speciali.

Dopo aver perso i figli a causa di un incidente stradale, Chris e Annie provano comunque ad andare avanti con la loro vita, ma niente è più come prima. Annie prima viene ricoverata in un manicomio e, dopo la morte di Chris, si suicida. Ad attenderlo nell’aldilà Chris trova Albert, un giovane di colore che lo guiderà in questo nuovo mondo, pieno di romantici ricordi. Annie, invece, essendosi suicidata è andata all’inferno. Chris, però, non rinuncia all’idea di non rivedere più la moglie, così decide di andare verso l’inferno per raggiungerla.

Nel cast: Robin Williams, Cuba Gooding Jr, Annabella Sciorra, Max von Sydow.

Due padri di troppo

A chiudere il ciclo dedicato all’attore, invece, troviamo la commedia “Due padri di troppo”. Il film del 1997 è il remake della pellicola francese del 1983, “Les compères – Noi siamo tuo padre” ed è diretto da Ivan Reitman.

Colette, per ritrovare Scott, il figlio di 16 anni scappato di casa, “ingaggia” i due potenziali padri, Jack e Dale che, dopo una iniziale diffidenza, decidono di impegnarsi nella ricerca del ragazzo. Jack e Dale casualmente si incontrano e, nonostante rimangano stupiti di cercare la stessa persona, e seppur così diversi fra loro, i due uomini rimangono uniti per ritrovare l’adolescente e per poter sciogliere il dubbio che li tormenta: chi sarà il padre?

Nel cast: Robin Williams, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Charlie Hofheimer, Nastassja Kinski.