Inter-Napoli, probabili formazioni e dove seguirla in streaming e tv

Inter-Napoli si disputerà questa sera allo stadio Giuseppe Meazza: ecco tutti i dubbi dei due tecnici e i modi per poter seguire la partita.

Antonio Conte ritiene Inter-Napoli una sfida scudetto e molto probabilmente lo pensa anche Rino Gattuso, solo che non lo ammettera’ mai. Questa sera a San Siro il match sara’ fondamentale per entrambe le squadre, sara’ un crocevia per capire se veramente ci sono le premesse per poter ambire al tricolore. Sicuramente i nerazzurri sono stati costruiti per vincere visto l’investimento e, usciti dalla Champions, devono assolutamente puntare a questo obiettivo.

Il Napoli va, invece, avanti per la sua strada cercando di conquistare quanti piu’ punti e possibile. Gattuso ha la possibilita’ di schierare la migliore formazione anche se deve tenere conto del match di domenica in casa della Lazio. In difesa dovrebbe rientrare Ospina tra i pali, con Mario Rui nella linea a quattro che comprendera’ anche Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz (ma non è esclusa la sorpresa Demme al posto dello spagnolo), Bakayoko e Zielinski. Ritrova una maglia da titolare Lozano, in stato di grazia, che giochera’ a destra nel tridente con Mertens al centro e Insigne sull’altra fascia.

Conte, dal canto suo, e’ alle prese con alcuni infortuni che rischiano di privarlo di pedine importanti. Il punto della situazione lo ha fatto lo stesso allenatore in conferenza stampa: “Sanchez e’ uscito da Cagliari con un problema all’adduttore, difficilmente sara’ recuperabile. Vidal ha avuto questa distrazione di primo grado, sta lavorando bene ed e’ in una fase di recupero. Penso pero’ che sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Rischieremmo di perderlo per un altro mese. Su Hakimi faremo delle valutazioni. Dei tre e’ quello su cui sono piu’ possibilista”. Non a caso proprio Hakimi sembra aver recuperato e si gioca con Darmian una maglia da titolare sulla destra, in un centrocampo che vedra’ Young a sinistra, Barella, Gagliardini e Brozovic centrali. Si torna alla difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni; mentre in attacco le scelte sono obbligate con l’ormai collaudata coppia Lukaku-Lautaro.

Quelli che si troveranno di fronte questa sera a San Siro sono i due migliori attacchi del campionato, con l’Inter che ha segnato 29 gol e il Napoli 26 (solo nel 2017-18 e nel 1957-58 gli azzurri hanno fatto meglio nei primi 11 turni di Serie A, rispettivamente con 32 e 30 reti all’attivo).

Inter-Napoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (Hakimi), Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (DEmme), Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Massa di Imperia.

Dove vedere la partita

Inter-Napoli si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky. Sarà possibile seguirla sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 satellite / 473 digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Ulteriore opzione per visionare la partita è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.