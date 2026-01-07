“Insieme IV edizione” alla Fondazione Banco Napoli. Una serata sospesa tra cultura, arte e solidarietà nel cuore di Napoli.

“Insieme IV edizione” è l’evento di arte, cultura e solidarietà organizzato dall’associazione Noi con Voi, ospitato negli spazi della Fondazione Banco Napoli, nella storica sede di via dei Tribunali 213. Una serata intensa e partecipata, il cui ricavato andrà a sostenere concretamente le attività territoriali di prevenzione oncologica e i progetti dedicati al benessere di chi affronta la malattia.

La serata ha preso avvio con una visita teatralizzata a cura dell’associazione Tappeto Volante al Cartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, che ha saputo restituire anima e voce ai documenti, intrecciando memoria e presente in un’atmosfera quasi incantata. Un viaggio nella storia che ha fatto da preludio all’impegno sociale che da due anni unisce la Fondazione Banco Napoli e l’Associazione Noi con Voi.

A sottolineare il valore di questo sodalizio è stato il Direttore Generale della Fondazione Banco Napoli, Ciro Castaldo: «Noi con Voi è una realtà che conosciamo da anni. Ne abbiamo verificato la serietà, la presenza quotidiana sul territorio e l’impegno costante nella prevenzione oncologica. Ci ha colpito profondamente il fatto che molte delle persone che ne fanno parte abbiano vissuto in prima persona la malattia: non sono loro ad aver bisogno di aiuto, ma sono loro ad aiutare la comunità. Per questo siamo felici di essere al loro fianco».

Il cuore della serata è stato il momento di presentazione dei progetti dell’associazione, affidato alla presidente Rossella Esposito, che ha raccontato con passione il lavoro portato avanti a sostegno delle donne e delle pazienti oncologiche, tra prevenzione, supporto psicologico e iniziative ludico-ricreative negli ospedali.

«I nostri obiettivi sono due e camminano insieme; da un lato la prevenzione, fondamentale per diagnosticare precocemente e salvare vite; dall’altro il supporto ai pazienti, per aiutarli a mantenere una quotidianità fatta di dignità, relazioni e normalità, anche durante la malattia. Dal progetto “Trucco e parrucca” a “Danza e musica nei reparti”, portiamo un po’ di luce dove spesso c’è buio». Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla Fondazione Banco Napoli e alla collaborazione con Komen Italia, nata da un’intesa immediata e da una visione comune del “fare insieme”.

Proprio la partnership con Komen Italia è stata al centro dell’intervento di Daniela Chiariello, referente per Komen Italia e organizzatrice delle attività del Comitato Komen Campania, che ha ricordato come nel 2025 l’associazione Noi con Voi sia risultata vincitrice del bando nazionale, realizzando il progetto “Tour in strada facendo–Camper della prevenzione”.

Un’iniziativa che ha superato gli obiettivi prefissati, portando screening senologici e informazione in territori spesso periferici o a ridotto accesso ai servizi sanitari, da Scafati a Capri e Anacapri, da San Cipriano d’Aversa ad Afragola, con 152 donne visitate e 160 ore di Info Point erogate. «I numeri parlano chiaro, ma soprattutto parlano i fatti -ha sottolineato Chiariello. Noi con Voi è una comunità vera, sempre presente accanto alle donne. Non puoi conoscerle senza innamorarti di ciò che fanno e di come lo fanno».

La narrazione si è poi fatta ancora più intensa con il collegamento con Teresa Giordano, ideatrice della community “Oltre lo Specchio”, giovane donna salernitana che ha scelto di trasformare la propria esperienza di malattia in un percorso di condivisione, forza e speranza. Presente anche la dott.ssa Mariarosaria Croce sempre al fianco dell’associazione per la realizzazione di screening del seno, e tutta la squadra di Noi con voi: Monica Esposito, Pina Izzo, Annamaria Orlando, Silvio Amato, Laura La Matta.

A dare forma artistica a queste emozioni è stato lo spettacolo di danza dei ballerini Luca Carannante e Rosaria Crispino, ballerini professionisti diplomati al Real Teatro di San Carlo, che hanno interpretato il tango “Romance del Diablo” di Astor Piazzolla, accompagnati dal violoncello di Marco Di Palo e dalla fisarmonica di Giulio Fazio.

Un momento di rara intensità, seguito dall’esibizione corale delle Donne in Rosa del progetto “Con tutto l’amore che posso” del Comitato Komen Campania, dirette dal Maestro Marco Francini, che hanno cantato “Femmena so’ femmena”, brano scritto dallo stesso Francini come inno di identità e resilienza. Il progetto consiste in incontri gratuiti ogni sabato, tra Canto pop, Qi-Gong e Terapia di gruppo al Presidio Ospedaliero “Santissima Annunziata” dedicati alle donne operate al seno e a coloro che stanno ancora affrontando un percorso di guarigione. (Info: 351 223 2630)

La serata si è conclusa con una degustazione a cura dell’Associazione Onlus Monelli ai Fornelli: un buffet di qualità, reso ancora più festoso dall’arrivo della Befana, tra sorrisi, fotografie e la distribuzione delle calze, a suggellare un evento capace di unire magia e impegno.