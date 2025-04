A tu per tu con gli insetti, tutti entomologi per un weekend a Città della Scienza

Un nuovo weekend a Città della Scienza per vivere un fantastico viaggio nel microcosmo degli insetti.

L’inaugurazione della nuova mostra sugli insetti, ed il riscontro entusiasta dei piccoli fruitori ci sollecita a tematizzare nuovamente il weekend sulla passione per gli insetti … Un viaggio affascinante nel microcosmo degli insetti a Città della Scienza! Tra osservazioni al microscopio, science show, visite guidate e laboratori interattivi, scoprirai il ruolo fondamentale di questi piccoli abitanti del pianeta. Preparati a esplorare il mondo a sei zampe con occhi da vero scienziato! E per i bambini più grandi un laboratorio sul mondo delle formiche.

Weekend a Città della Scienza, il programma:

L’albero degli insetti

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Quando compaiono gli insetti nella storia della Terra? E chi sono i loro più prossimi parenti? Scopriamolo con una lettura animata ed un laboratorio interattivo.

Data: 12-13 aprile 2025

Orario: 10:30, 14:00

Target: dai 3 ai 6 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: Lab mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

Insettigator

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Il nostro pianeta offre un’enorme varietà di organismi e trovare un ordine in essa è sempre stato una sfida per gli scienziati. Gli insetti rappresentano il gruppo animale più abbondante e variegato, e riconoscerli non è assolutamente semplice. Ma con noi potrai diventare un piccolo entomologo e, destreggiandoti tra ali, zampe ed antenne, imparare ad identificarli.

Data: 12-13 aprile 2025

Orario: 11:00, 14:30

Target: dai 7 ai 10 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: Lab mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Le Nuvole Scienza

Il mondo delle formiche

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Come funziona la società delle formiche? Chi comanda e chi esegue gli ordini all’interno della colonia? Scopriamo la vita segreta delle formiche attraverso la visita al formicaio ed un’attività di laboratorio nel giardino di Città della Scienza.

Data: 12-13 aprile 2025

Orario: 11:30, 15:30

Target: dai 10 ai 13 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: Lab mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

Uomo a sei zampe

Tipologia: Science Show

Descrizione: Fin dagli albori uomini ed insetti hanno sempre condiviso tempo e spazio. Durante il corso della storia, l’uomo ha sviluppato ed affinato tecniche per sfruttare questi animali, dai quali otteniamo materiali, coloranti, pietanze e tanto altro … Scopriamoli insieme!

Data: 12-13 aprile 2025

Orario: 12:30

Target: per tutti

Disponibilità posti: 50 persone

Durata: 30 minuti

Dove: Lab 1 Corporea

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea