Infiltrazioni della camorra a Castellammare e Torre del Greco: La risposta del ministro dell’Interno

Infiltrazioni della camorra a Castellammare di Stabia e Torre del Greco, il ministro dell’Interno risponde al Question time del senatore Ruotolo: “Il Prefetto di Napoli, a breve mi consegnerà una relazione e si valuterà se esercitare i poteri d’accesso”.

“In riferimento al rischio d’infiltrazione della criminalità organizzata nei comune di Castellammare di Stabia e Torre del Greco c’è stato un approfondimento nel corso del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, lo scorso 9 aprile, in cui si è convenuto di monitorare con la massima attenzione anche con l’attivazione di straordinari servizi di controllo del territorio e vada ulteriormente approfondito da parte delle forze di polizia il rischio d’infiltrazioni della criminalità organizzata per verificare e valutare la sussistenza dei presupposti per procedere all’attivazione delle procedure dell’articolo 143 TUEL, il Prefetto di Napoli, a breve mi consegnerà una relazione e si valuterà se esercitare i poteri d’accesso”.

È la risposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso del Question time di oggi al Senato all’interrogazione urgente del senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto e sottoscritta dai senatori di Leu Loredana De Petris e Vasco Errani sul rischio concreto delle infiltrazioni della malavita nel tessuto economico, sociale e politico del territorio napoletano, già investito da un pesante disagio a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica.

La Risposta del ministro dell’Interno https://www.facebook.com/ baffone55/videos/ 359976672059004