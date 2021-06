Indiana Jones 5: infortunio alla spalla per Harrison Ford

Indiana Jones 5, anticipazioni. Harrison Ford subisce un infortunio alla spalla durante le riprese, che non si fermeranno comunque.

Piccolo incidente per Harrison Ford durante le riprese dell’ultimo capitolo della serie cinematografica dedicata a Indiana Jones. L’attore ha subito una lesione alla spalla durante le riprese di una scena di lotta.

Non si conoscono ancora le condizioni dell’attore, ne l’entità del danno. Intanto, il regista del film James Mangold ha dichiarato che le riprese non si fermeranno, ma verrà riorganizzata la loro sequenza per permettere a Ford di riprendersi.

Harrison Ford non è nuovo a questi infortuni: nel 2014 si ruppe una gamba durante le riprese di Star Wars: il Risveglio della Forza. In quell’occasione l’uscita del film fu rinviata, cosa che non dovrebbe succedere a Indiana Jones 5, prevista per il 29 luglio 2022.

Intanto Disney ha rilasciato un comunicato ufficiale a proposito della situazione:

“In the course of rehearsing for a fight scene, Harrison Ford sustained an injury involving his shoulder, production will continue while the appropriate course of treatment is evaluated, and the filming schedule will be reconfigured as needed in the coming weeks.”

“Durante le prove di una scena di combattimento, Harrison Ford ha sostenuto una lesione a una spalla. La produzione proseguirà mentre viene valutato l’adeguato percorso curativo. La tabella di marcia delle riprese sarà riconfigurata di conseguenza nelle prossime settimane.”