Incertezza sul concertone di Capodanno a Napoli, Manfredi: “Pronta una doppia soluzione”

Capodanno a Napoli: il sindaco Gaetano Manfredi sta valutando l’andamento dei contagi per decidere se confermare l’evento in piazza Plebiscito. Al Circo Massimo a Roma ci saranno Tommaso Paradiso, Coez e Blanco. Musica in tv da Terni e Bari.

Di fronte alla crescita dei contagi da Covid 19, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato chiaro: niente feste di piazza a Natale e Capodanno. Nelle prossime ore, il numero uno di Palazzo Santa Lucia firmerà una nuova ordinanza:

“Non possiamo immaginare -ha dichiarato De Luca – di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”. La crescita dei contagi preoccupa anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sta riflettendo sul previsto concertone della serata del 31 dicembre in piazza Plebiscito.

Anche il primo cittadino partenopeo potrebbe firmare a breve un’ordinanza per la vigilia di Natale e una per Capodanno, con possibile doppia soluzione: “Ci stiamo attrezzando per una soluzione alternativa -sottolinea Manfredi- Capodanno in piazza oppure un evento dal vivo trasmesso in tv. Sicuramente il tema della sicurezza, in un momento in cui l’andamento dei contagi ci fa preoccupare, è fondamentale”.

A Roma, sono previsti accessi contingentati, mascherina e Super Green Pass per il concertone al Circo Massimo di Tommaso Paradiso, Coez e Blanco. Due certezze restano anche gli appuntamenti televisivi da Terni e Bari, ovvero le città che ospiteranno i concerti trasmessi Rai 1 e Canale 5. Anche in questo caso si tratta di allestimenti all’aperto con posti assegnati e, naturalmente, Green Pass obbligatorio.